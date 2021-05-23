Гурт Go-A, яка напередодні зайняла п’яте місце в фіналі пісенного конкурсу Євробачення, повернулася до Києва.

Музикантів в аеропорту зустрічали фанати та журналісти.

У фіналі Євробачення, яке в цього року проходило в нідерландському Роттердамі, брали участь представники 20 країн.

Солістка Катерина Павленко розповіла, що в її найближчих планах – продовження музичної діяльності.

За словами українки, результати голосування професійних суддів її трохи засмутили, але реакція глядачів була просто чудовою.

– Я хочу сказати, що після фіналу овації ніяк не припинялися. Стояв такий гуркіт, що сцена ледь не розвалилася. Навіть поліцейські висловлювали нам повагу. Взагалі в залі було дуже багато українських прапорів, – розповіла вона.

Павленко додала, що з переможцями конкурсу вдалося налагодити дружні відносини. Співачка додала, що представники Фінляндії та Австралії виступили з пропозицією про колаборації.

Лідер групи Go-A також зазначила, що не вважає 5 місце – провалом. Вона наголосила, що пісня Шум в стріммінговому сервісі Spotify посіла п’яте місце в чартах, що є великим успіхом.

Вона також додала, що найближчий концерт гурту заплановано на 30 травня.

Цьогорічним переможцем став італійський гурт Måneskin. Друге і третє місця зайняли представники Франції та Швейцарії відповідно.

Українська група за результатами голосування глядачів і професійного журі набрала 364 бали та посіла підсумкове п’яте місце.































Go-A повернулися до Києва: як зустрічали українську групу / 8 фотографий

Реакція Go-A на результати Євробачення 2021

Після закінчення фіналу пісенного конкурсу Євробачення українська група подякувала своїм фанатам за підтримку.

Учасники гурту Go-A розповіли, що ледь змогли стримати емоції, коли дізналися результати конкурсу.

Крім того, музиканти додали, що не можуть передати словами свої відчуття.