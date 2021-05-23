Go-A повернулися до Києва: як зустрічали українську групу

Гурт Go-A, яка напередодні зайняла п’яте місце в фіналі пісенного конкурсу Євробачення, повернулася до Києва.
Музикантів в аеропорту зустрічали фанати та журналісти.
У фіналі Євробачення, яке в цього року проходило в нідерландському Роттердамі, брали участь представники 20 країн.
Солістка Катерина Павленко розповіла, що в її найближчих планах – продовження музичної діяльності.
За словами українки, результати голосування професійних суддів її трохи засмутили, але реакція глядачів була просто чудовою.
– Я хочу сказати, що після фіналу овації ніяк не припинялися. Стояв такий гуркіт, що сцена ледь не розвалилася. Навіть поліцейські висловлювали нам повагу. Взагалі в залі було дуже багато українських прапорів, – розповіла вона.
Павленко додала, що з переможцями конкурсу вдалося налагодити дружні відносини. Співачка додала, що представники Фінляндії та Австралії виступили з пропозицією про колаборації.
Лідер групи Go-A також зазначила, що не вважає 5 місце – провалом. Вона наголосила, що пісня Шум в стріммінговому сервісі Spotify посіла п’яте місце в чартах, що є великим успіхом.
Вона також додала, що найближчий концерт гурту заплановано на 30 травня.
Цьогорічним переможцем став італійський гурт Måneskin. Друге і третє місця зайняли представники Франції та Швейцарії відповідно.
Українська група за результатами голосування глядачів і професійного журі набрала 364 бали та посіла підсумкове п’яте місце.
Реакція Go-A на результати Євробачення 2021
Після закінчення фіналу пісенного конкурсу Євробачення українська група подякувала своїм фанатам за підтримку.
Учасники гурту Go-A розповіли, що ледь змогли стримати емоції, коли дізналися результати конкурсу.
Крім того, музиканти додали, що не можуть передати словами свої відчуття.