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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Хто здобув перемогу на Євробаченні 2021

Евровидение

У Роттердамі 22 травня назвали ім’я переможця Євробачення 2021. Цього року перемогу здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.

За підсумками голосування професійного журі гурт Maneskin отримав тільки 206 балів і розташовувався на четвертому місці. Однак за результатами глядацького голосування вони стали безперечними лідерами. Загалом гурт  Maneskin отримав 524 бали.

До речі, ще з самого початку букмекери прогнозували перемогу саме Італії.

Maneskin – рок-гурт з Риму (Італія). У склад гурту входять четверо учасників Даміано Давид, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі та Ітан Торчіо.

Гурт Maneskin заснували у 2016 році. Першу славу вони отримали після італійського X Factor. Колектив на конкурсі тоді посів друге місце.

У 2018 році у них вийшов дебютний альбом під назвою Il ballo della vita, який отримав схвальні відгуки не лише в Італії, а й у низці інших країн Європи.

У 2021 році колектив Maneskin переміг на музичному фестивалі Sanremo (аналог нацвідбору) та отримав право представляти Італію на Євробаченні.

Результати Євробачення 2021

22 травня в Роттердамі в фіналі Євробачення свої номери представили 26 конкурсантів, зокрема гурт Go-A. Українці виступали 19-ми.

Після виступів конкурсантів, прес-аташе кожної країни-учасниці оголосив бали свого журі. Далі до них приплюсували оцінки за підсумками глядацького голосування.

Результати голосування на Євробаченні 2021 – дивіться в матеріалі від Фактів ICTV.

Фото: Eurovision

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