Переможець Євробачення гурт Maneskin з Італії назвав свого фаворита на конкурсі. Всі учасники колективу одноголосно назвали Україну. Нашу країну представляв гурт Go-A з піснею Шум.

Про це музики з Maneskin заявили під час прес-конференції за підсумками Євробачення 2021.

Один з журналістів запитав про те, а за кого вболівали самі переможці.

На що соліст та інші учасники відповіли: Ukraine!

Результати Євробачення 2021

22 травня в Роттердамі в фіналі Євробачення свої номери представили 26 конкурсантів, зокрема гурт Go-A. Українці виступали 19-ми.

Після виступів конкурсантів, прес-аташе кожної країни-учасниці оголосив бали свого журі. Далі до них приплюсували оцінки за підсумками глядацького голосування.

Результати голосування на Євробаченні 2021 – дивіться в матеріалі від Фактів ICTV.