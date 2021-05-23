22 травня в Роттердамі відбувся 65-й пісенний конкурс Євробачення 2021. Переможцем став рок-гурт Maneskin, який представляв Італію з піснею Zitti e buoni.

Музичний колектив набрав 524 бали.

Що відомо про переможця Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Maneskin – рок-гурт з Риму, який складається з чотирьох учасників – вокаліст Даміано Давід, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торчіо.

Учасники гурту Maneskin вирішили створити свій музичний колектив у 2016 році. В той же рік вони дали свій перший живий концерт за межами рідного міста.

У 2017 році до них прийшло визнання, після того, як вони посіли друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X-Factor. Тоді ж Maneskin випустили свій перший сингл Chosen, який увійшов в їхній міні-альбом.

У березні 2018 року гурт презентував свій перший англомовний трек Morirò da re, який отримав величезний успіх. Для просування їхнього альбому Il ballo della vita, музичний колектив випустив документальний фільм Це Монескін.

Також вони здобули перемогу на фестивалі італійської пісні в Сан-Ремо в 2021 році з тією ж піснею, з якою вони виступили на Євробаченні 2021.

Італія на Євробаченні 2021

Італія на Євробаченні 2021 виступала під 24-им номером. Гурт Maneskin запалив сцену в Роттердамі своїм яскравим виступом. Учасники музичного колективу були одягнені в бордові костюми, а соліст – в комбінезон з відкритим торсом.

Як Італія виступила на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.