У фіналі Євробачення 2021 показав своє попурі переможець минулого конкурсу Дункан Лоуренс.
Переможець Євробачення 2019 від Нідерландів напередодні фіналу захворів на коронавірус, тому вийти на сцену 22 травня він так і не зміг.
Однак завдяки магії телебачення, глядачі змогли подивитися попурі Дункана Лоуренса в фіналі Євробачення 2021.
Йдеться про запис репетиції, яку Дункан провів 17 травня.
Фіналісти Євробачення 2021
У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентували 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.
Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.
Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.