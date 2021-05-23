У фіналі Євробачення 2021 показав своє попурі переможець минулого конкурсу Дункан Лоуренс.

Переможець Євробачення 2019 від Нідерландів напередодні фіналу захворів на коронавірус, тому вийти на сцену 22 травня він так і не зміг.

Однак завдяки магії телебачення, глядачі змогли подивитися попурі Дункана Лоуренса в фіналі Євробачення 2021.

Йдеться про запис репетиції, яку Дункан провів 17 травня.

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентували 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

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