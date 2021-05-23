Євробачення 2021: як пройшов фінал конкурсу Євробачення

У Роттердамі (Нідерланди) 22 травня відгримів фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Під час концерту свої номери презентували 26 країн-учасниць, зокрема Україна.

Переможець Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 переміг гурт Maneskin з Італії. За підсумками голосування професійного журі гурт Maneskin отримав лише 206 балів і розташовувався на четвертому місці. Однак за результатами глядацького голосування вони стали безперечними лідерами. Загалом гурт Maneskin отримав 524 бали.

Виступ Maneskin у фіналі Євробачення

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, то учасників Maneskin розривали емоції та не тільки. Соліст Maneskin так радів перемозі, що навіть не втримав свої штани, вони тріснули на найцікавішому місці.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

До слова, під час прес-конференції представники групи Maneskin заявили, що їх фаворитом на конкурсі був український колектив Go-A.

Україна у фіналі Євробачення – як виступив гурт Go-A

Український гурт влаштував справжній магічний рейв на сцені Євробачення. Катерина чудово впоралася з вокальною частиною. Зі свого боку, глядачі в залі просто схопилися зі своїх місць заради диких танців під біт від українців.

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За підсумками суддівського і глядацького голосування Україна посіла п’яте місце.

До речі, Україна отримала 12 балів тільки від суддів Литви. Від професійного журі український гурт отримав лише 97 балів. Однак глядачі показали щиру любов до Go-A. Адже за підсумками голосування глядачів Україна була на другому місці, одразу після Італії, набравши 267 балів. У сумі у Go-A – 364.

– Ми посіли 5 місце! Емоції переповнюють, навіть словами важко описати, що ми зараз відчуваємо! Дякуємо кожному, хто вболівав, підтримував та вірив в нас! – написали учасники гурту Go-A.

Результати голосування у фіналі Євробачення

Оцінки суддів і глядачів щороку викликають низку суперечок, однак у 2021 році до журі дуже багато питань. Адже вийшло так, що всі явні фаворити глядачів недоотримали балів від журі.

Якщо про Україну ми писали вище, то ось ще одна цікава ситуація з суддями. Азербайджан віддав Росії 12 балів, а Молдова від РФ отримала 12. Хоча обидві країни далеко не в топі. Лідерами суддів були Швейцарія та Франція, які отримали досить посередні оцінки від глядачів. Також у лідерах журі була Мальта, яка зовсім провалилася під час глядацького голосування.

До речі, цікаво, що за підсумками голосування глядачів одразу чотири країни отримали нуль – Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Нідерланди. В результаті, у конкурсанта від Великої Британії Джеймса Ньюмана лише 0 балів.

Як проходив фінал Євробачення

Відкривала фінал представниця Кіпру Elena Tsagrinou. Яскраво, красиво, але глядачам не до душі її виступ.

Також запальний вечір продовжили Ізраїль, Мальта, Греція. Заради справедливості, їх виступи, попри постановки, виглядали однотипно. Якщо ви не єврофан, то з першого разу навряд чи вони запам’ятаються.

Представниця від Росії Маніжа чомусь заспівала гірше, ніж півфіналі. За підсумком її виступ отримав дев’яте місце.

Оригінальністю вирізнялися представники від Литви гурт The Roop та ісландці Daði og Gagnamagnið.

Фіни Blind Channel та італійці з Maneskin дали року на сцені. До слова, їх результати показали, що ефрофани втомилися від поп-музики і їм захотілося драйву.

Всі виступи у фіналі Євробачення

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентували 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.