Євробачення 2021: як пройшов фінал конкурсу Євробачення

У Роттердамі (Нідерланди) 22 травня відгримів фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Під час концерту свої номери презентували 26 країн-учасниць, зокрема Україна.

У фіналі Євробачення 2021 переміг гурт Maneskin з Італії. За підсумками голосування професійного журі гурт Maneskin отримав лише 206 балів і розташовувався на четвертому місці. Однак за результатами глядацького голосування вони стали безперечними лідерами. Загалом гурт Maneskin отримав 524 бали.

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, то учасників Maneskin розривали емоції та не тільки. Соліст Maneskin так радів перемозі, що навіть не втримав свої штани, вони тріснули на найцікавішому місці.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021