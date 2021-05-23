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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Прямо під час шоу: переможця Євробачення 2021 звинуватили у вживанні наркотиків

Прямо під час шоу: переможця Євробачення 2021 звинуватили у вживанні наркотиків

Давида Даміано, соліста гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, артист схиляється над столом і склав руки.

Глядачам це нагадало характерний жест перед вживанням заборонених порошкоподібних препаратів.

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Вже під час прес-конференції Давида Даміано запитали, що він думає з приводу таких звинувачень.

Артист бурхливо відреагував на запитання, зауваживши, що в момент, який потрапив на відео, його колега розбив келих.

Згодом на своїй сторінці в  Instargam Давид Даміано повернувся до цієї теми: він запевнив шанувальників, що гурт Maneskin виступає проти наркотиків.

Maneskin і Україна

Також під час конференції соліст гурту Maneskin оцінив виступ України на Євробаченні 2021.

Давид Даміано заявив, що вважає гурт Go-A фаворитом пісенного конкурсу.

Він додав, що звучання української виконавиці було унікальним.

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