Давида Даміано, соліста гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, артист схиляється над столом і склав руки.

Глядачам це нагадало характерний жест перед вживанням заборонених порошкоподібних препаратів.

Вже під час прес-конференції Давида Даміано запитали, що він думає з приводу таких звинувачень.

Артист бурхливо відреагував на запитання, зауваживши, що в момент, який потрапив на відео, його колега розбив келих.

Згодом на своїй сторінці в Instargam Давид Даміано повернувся до цієї теми: він запевнив шанувальників, що гурт Maneskin виступає проти наркотиків.

Maneskin і Україна

Також під час конференції соліст гурту Maneskin оцінив виступ України на Євробаченні 2021.

Давид Даміано заявив, що вважає гурт Go-A фаворитом пісенного конкурсу.

Він додав, що звучання української виконавиці було унікальним.