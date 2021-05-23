Давида Даміано, соліста гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків.
На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, артист схиляється над столом і склав руки.
Глядачам це нагадало характерний жест перед вживанням заборонених порошкоподібних препаратів.
Вже під час прес-конференції Давида Даміано запитали, що він думає з приводу таких звинувачень.
Артист бурхливо відреагував на запитання, зауваживши, що в момент, який потрапив на відео, його колега розбив келих.
Згодом на своїй сторінці в Instargam Давид Даміано повернувся до цієї теми: він запевнив шанувальників, що гурт Maneskin виступає проти наркотиків.
Maneskin і Україна
Також під час конференції соліст гурту Maneskin оцінив виступ України на Євробаченні 2021.
Давид Даміано заявив, що вважає гурт Go-A фаворитом пісенного конкурсу.
Він додав, що звучання української виконавиці було унікальним.