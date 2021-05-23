Представники Італії на Євробаченні 2021 назвали Україну своїм фаворитом на конкурсі.

Таким чином учасники гурту Maneskin відповіли на запитання журналістів під час прес-конференції.

– Україна. Так, Україна. Це було неймовірно, – прокоментував соліст італійського гурту.

Євробачення 2021: хто переміг

За офіційними результатами, на Євробаченні 2021 перемогла Італія, яку представив рок-гурт Maneskin.

Україна на пісенному конкурсі зайняла п’яте місце.

До першої десятки також потрапили Франція, Швейцарія, Ісландія, Фінляндія, Мальта, Литва, Росія та Греція.