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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Це було неймовірно: соліст Maneskin назвав Україну фаворитом на Євробаченні 2021

Maneskin

Представники Італії на Євробаченні 2021 назвали Україну своїм фаворитом на конкурсі.

Таким чином учасники гурту Maneskin відповіли на запитання журналістів під час прес-конференції.

– Україна. Так, Україна. Це було неймовірно, – прокоментував соліст італійського гурту.

Євробачення 2021: хто переміг

За офіційними результатами, на Євробаченні 2021 перемогла Італія, яку представив рок-гурт Maneskin.

Україна на пісенному конкурсі зайняла п’яте місце.

До першої десятки також потрапили Франція, Швейцарія, Ісландія, Фінляндія, Мальта, Литва, Росія та Греція.

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