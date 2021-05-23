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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

У соліста Maneskin репнули штани після перемоги на Євробаченні

У соліста Maneskin репнули штани після перемоги на Євробаченні

У фіналі Євробачення 2021 у Роттердамі переміг гурт Maneskin, який представляв Італію на конкурсі.

Якщо букмекери одразу говорили, що перше місце за Maneskin, то судді дали їм не так багато балів, яких вистачило тільки на четверте місце. Однак глядачі показали їм свою любов. За підсумками голосування саме Maneskin стали лідерами, здобувши перемогу.

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Після оголошення остаточних результатів учасники гурту Maneskin спекотно відреагували на перемогу.

Соліст колективу Даміано Давид настільки радів, що навіть не догледів за штанами, які тріснули у найцікавішому місці.

Італія на Євробаченні 2021

Італія на Євробаченні 2021 виступала під 24-им номером. Гурт Maneskin запалив сцену в Роттердамі своїм яскравим виступом. Учасники музичного колективу були одягнені в бордові костюми, а соліст – в комбінезон з відкритим торсом.

Як Італія виступила на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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