У фіналі Євробачення 2021 у Роттердамі переміг гурт Maneskin, який представляв Італію на конкурсі.

Якщо букмекери одразу говорили, що перше місце за Maneskin, то судді дали їм не так багато балів, яких вистачило тільки на четверте місце. Однак глядачі показали їм свою любов. За підсумками голосування саме Maneskin стали лідерами, здобувши перемогу.

Після оголошення остаточних результатів учасники гурту Maneskin спекотно відреагували на перемогу.

Соліст колективу Даміано Давид настільки радів, що навіть не догледів за штанами, які тріснули у найцікавішому місці.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021