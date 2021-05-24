Україну пограбували: як оцінили виступ Go-A на Євробаченні

Професійне журі Євробачення занизило оцінки українського гурту Go-A.

До такого висновку прийшли користувачі соціальних мереж як в самій Україні, так і за її межами.

Зокрема, учасники італійського рок-гурту Maneskin, який в підсумку посів перше місце, зізналися, що вболівали за українських виконавців.

У соцмережах навіть з’явилося відео, де соліст італійського колективу Даміано Давид просить Go-A навчити його словам пісні.

Реакція соціальних мереж

Журналіст Сергій Сидоренко припустив, що такі низькі оцінки журі були політично мотивованими. Він нагадав, що саме представники слов’яномовних країн не дали Україні жодного балу, тоді як голосування глядачів з цих країн виглядало дзеркально.

– Так-так, звичайно ж – просто пісенний конкурс, жодної політики, – написав Сидоренко.

Представники країн Євросоюзу також зазначили, що Україна мала найбільший розрив між результатами голосування глядачів і оцінками журі.

Деякі користувачі соціальної мережі Twitter нагадали, що Go-A посів друге місце за результатами телеголосування.

– Україну повністю пограбовано голосуванням журі, – обурився користувач Марк Емлін Еванс.

Частина глядачів також відзначила, наскільки вдалим був як сам номер, так і поєднання українського фолку з електронною музикою.

В Італії взагалі запропонували українцям, які бажають наступного року відвідати Євробачення, безкоштовне проживання та харчування.

Як зустрічали Go-A в Україні

Український гурт Go-A, незважаючи на пандемію коронавірусу, зустрічали фанати і безліч журналістів.

Солістка Катерина Павленко розповіла, що в її найближчих планах – продовжити музичну діяльність.

Вона також зазначила, що результати голосування професійних суддів її трохи засмутили, але реакція глядачів була чудовою.