Україну пограбували: як оцінили виступ Go-A на Євробаченні

Професійне журі Євробачення занизило оцінки українського гурту Go-A.

До такого висновку прийшли користувачі соціальних мереж як в самій Україні, так і за її межами.

Зокрема, учасники італійського рок-гурту Maneskin, який в підсумку посів перше місце, зізналися, що вболівали за українських виконавців.

У соцмережах навіть з’явилося відео, де соліст італійського колективу Даміано Давид просить Go-A навчити його словам пісні.

#Måneskin felt the urge to reach out for one of their fav #eurovision artists, #Go_A ????

They wanted to learn some of #Shum lyrics so much????????

They also gifted them with their last album(signed)

I love this kind of interactions in #esc ???????? #Ukraine #Italy #Måneskin #escita #ESC2021 pic.twitter.com/bixhrJVcq3

— ????????????ℯ???????????? ???????????????????????? (@fire_cat__) May 22, 2021