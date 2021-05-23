На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 Україна посіла п’яте місце. Країну представляв гурт Go-A з україномовною піснею Шум.

Як учасники гурту Go-A відреагували на результати Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

За результатами голосування Україна набрала 97 балів від журі та 267 балів від глядачів. На сторінці в Instagram гурт Go-A подякував своїм шанувальникам за підтримку та віру в них.

– Ми посіли 5 місце! Емоції переповнюють, навіть словами важко описати, що ми зараз відчуваємо! Дякуємо кожному, хто вболівав, підтримував та вірив в нас! – написали учасники гурту Go-A.

Хто здобув перемогу на Євробаченні 2021

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 став рок-гурт Maneskin з Італії.

На сцені у Роттердамі гурт виконав пісню Zitti E Buoni. За результатами голосування представник Італії отримав 524 бали і став абсолютним лідером на Євробаченні 2021.

Що відомо про переможця Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.