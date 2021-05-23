У Роттердамі завершилося Євробачення 2021. Переможцем міжнародного пісенного конкурсу стала Італія, а останню 26-ту сходинку посіла Велика Британія.

Велику Британію представляв James Newman з піснею Embers. Співак став єдиним, хто не отримав жодного балу ні від глядачів, ні від національного журі.

Але після оголошення загальних результатів виконавця дуже підтримала публіка, яка була присутня на Євробаченні у Роттердамі.

Варто зазначити, що James Newman автоматично опинився у фіналі конкурсу, оскільки Велика Британія входить до складу країн-засновниць Євробачення.

Виступ James Newman у фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2021

За перемогу у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 змагалися представники 26 країн. Серед них був і український гурт Go-A, який запалив сцену у Роттердамі з повністю україномовною піснею Шум. Колектив вразив інтернаціональну публіку яскравою постановкою номеру.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.