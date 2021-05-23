Фінал Євробачення 2021 відгримів у Роттердамі! За результатами голосування перемогу на конкурсі здобула Італія – гурт Maneskin із піснею Zitti E Buoni набрав 524 бали.
Український гурт Go-A впевнено розташувався на п’ятій сходинці таблиці.
Як розподілилися бали журі та глядачів – підсумкову таблицю результатів голосування у фіналі Євробачення 2021 підготували Факти ICTV.
|Країна
|Голосування журі
|Голосування глядачів
|Загальний бал
|Італія
|206
|318
|524
|Франція
|248
|251
|499
|Швейцарія
|267
|165
|432
|Ісландія
|198
|180
|378
|Україна
|97
|267
|364
|Фінляндія
|83
|218
|301
|Мальта
|208
|47
|255
|Литва
|55
|165
|220
|Росія
|104
|100
|204
|Греція
|91
|79
|170
|Болгарія
|140
|30
|170
|Португалія
|126
|27
|153
|Молдова
|53
|62
|115
|Швеція
|46
|63
|109
|Сербія
|20
|82
|102
|Кіпр
|50
|44
|94
|Ізраїль
|73
|20
|93
|Норвегія
|15
|60
|75
|Бельгія
|71
|3
|74
|Азербайджан
|32
|33
|65
|Албанія
|22
|35
|57
|Сан-Марино
|37
|13
|50
|Нідерланди
|11
|0
|11
|Іспанія
|6
|0
|6
|Німеччина
|3
|0
|3
|Велика Британія
|0
|0
|0
Хто переміг на Євробаченні 2021
Переможцем Євробачення 2021 стала рок–група з Італії Maneskin. Пісня у стилі хард–рок Zitti e bouni отримала 206 балів від професыйного журі та ще 318 балів від глядачів.
Завдяки гурту Maneskin Євробачення 2022 пройде в Італії. Ми публікували відео та текст пісні переможця Євробачення 2021.