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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Марина Корзун |

Як голосували журі та глядачі у фіналі Євробачення (ТАБЛИЦЯ)

Евровидение

Фінал Євробачення 2021 відгримів у Роттердамі! За результатами голосування перемогу на конкурсі здобула Італія – гурт Maneskin із піснею Zitti E Buoni набрав 524 бали.

Український гурт Go-A впевнено розташувався на п’ятій сходинці таблиці.

Як розподілилися бали журі та глядачів – підсумкову таблицю результатів голосування у фіналі Євробачення 2021 підготували Факти ICTV.

Країна Голосування журі Голосування глядачів Загальний бал
Італія 206 318 524
Франція 248 251 499
Швейцарія 267 165 432
Ісландія 198 180 378
Україна 97 267 364
Фінляндія 83 218 301
Мальта 208 47 255
Литва 55 165 220
Росія 104 100 204
Греція 91 79 170
Болгарія 140 30 170
Португалія 126 27 153
Молдова 53 62 115
Швеція 46 63 109
Сербія 20 82 102
Кіпр 50 44 94
Ізраїль 73 20 93
Норвегія 15 60 75
Бельгія 71 3 74
Азербайджан 32 33 65
Албанія 22 35 57
Сан-Марино 37 13 50
Нідерланди 11 0 11
Іспанія 6 0 6
Німеччина 3 0 3
Велика Британія 0 0 0

Хто переміг на Євробаченні 2021

Переможцем Євробачення 2021 стала рокгрупа з Італії Maneskin. Пісня у стилі хардрок Zitti e bouni отримала 206 балів від професыйного журі та ще 318 балів від глядачів.

Завдяки гурту Maneskin Євробачення 2022 пройде в Італії. Ми публікували відео та текст пісні переможця Євробачення 2021.

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