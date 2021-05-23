Фінал Євробачення 2021 відгримів у Роттердамі! За результатами голосування перемогу на конкурсі здобула Італія – гурт Maneskin із піснею Zitti E Buoni набрав 524 бали.

Український гурт Go-A впевнено розташувався на п’ятій сходинці таблиці.

Як розподілилися бали журі та глядачів – підсумкову таблицю результатів голосування у фіналі Євробачення 2021 підготували Факти ICTV.

Країна Голосування журі Голосування глядачів Загальний бал Італія 206 318 524 Франція 248 251 499 Швейцарія 267 165 432 Ісландія 198 180 378 Україна 97 267 364 Фінляндія 83 218 301 Мальта 208 47 255 Литва 55 165 220 Росія 104 100 204 Греція 91 79 170 Болгарія 140 30 170 Португалія 126 27 153 Молдова 53 62 115 Швеція 46 63 109 Сербія 20 82 102 Кіпр 50 44 94 Ізраїль 73 20 93 Норвегія 15 60 75 Бельгія 71 3 74 Азербайджан 32 33 65 Албанія 22 35 57 Сан-Марино 37 13 50 Нідерланди 11 0 11 Іспанія 6 0 6 Німеччина 3 0 3 Велика Британія 0 0 0

Хто переміг на Євробаченні 2021

Переможцем Євробачення 2021 стала рок–група з Італії Maneskin. Пісня у стилі хард–рок Zitti e bouni отримала 206 балів від професыйного журі та ще 318 балів від глядачів.

Завдяки гурту Maneskin Євробачення 2022 пройде в Італії. Ми публікували відео та текст пісні переможця Євробачення 2021.