22 травня у Роттердамі відбулася велика музична подія – фінал Євробачення 2021. За перемогу на міжнародному пісенному конкурсі боролися 26 країн.

Яке місце посіла Росія на Євробаченні 2021 – читайте в матеріалі Фактів на ICTV.

Росію на пісенному конкурсі представляла співачка Manizha з піснею Russian Woman. На сцені у Роттердамі виконавиця виступала під п’ятим номером.

Загалом Manizha набрала 204 бали та посіла 9 місце на Євробаченні 2021.

Як Росія виступила у фіналі Євробачення 2021

На сцені Євробачення 2021 представниця Росії виконала пісню про емансипацію та реалії тяжкого життя російських жінок. Проте Маніжа неодноразово заявляла, що її пісня-маніфест присвячена всім жінкам світу.

Виступ Росії у фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.