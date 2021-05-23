22 травня у Роттердамі відбулася велика музична подія – фінал Євробачення 2021. За перемогу на міжнародному пісенному конкурсі боролися 26 країн.
Яке місце посіла Росія на Євробаченні 2021 – читайте в матеріалі Фактів на ICTV.
Росію на пісенному конкурсі представляла співачка Manizha з піснею Russian Woman. На сцені у Роттердамі виконавиця виступала під п’ятим номером.
Загалом Manizha набрала 204 бали та посіла 9 місце на Євробаченні 2021.
Як Росія виступила у фіналі Євробачення 2021
На сцені Євробачення 2021 представниця Росії виконала пісню про емансипацію та реалії тяжкого життя російських жінок. Проте Маніжа неодноразово заявляла, що її пісня-маніфест присвячена всім жінкам світу.
Виступ Росії у фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.