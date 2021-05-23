У Роттердамі завершився 65-й пісенний конкурс Євробачення 2021. За перемогу в конкурсі в фіналі боролося 26 країн.

Гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 посів п’яте місце. Музичний колектив набрав 364 бали.

Перше місце дісталося Італії. Країна набрала 524 бали.

Друге місце – Франція, країна набрала 499 балів. Третє місце – Швейцарія – 432 бали.

Останнє 26 місце посів представник з Великої Британії. Він отримав нуль балів.

Україна у фіналі Євробачення 2021 виступила під 19-м номером.

Історія України на Євробаченні

Щороку виконавці з різних країн намагаються вразити публіку на сцені Євробачення. Отримати всесвітнє визнання та вибороти перемогу.

Україна на конкурсі Євробачення дебютувала у 2003 році. Тоді нашу країну представляв Олександр Пономарьов з піснею Hasta la Vista.

Вже в наступному році представниця України співачка Руслана здобула перемогу на Євробаченні 2004. Детальніше про історію України на Євробаченні – читайте на Фактах ICTV.