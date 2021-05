22 травня у Роттердамі відгримів грандіозний фінал Євробачення 2021. На сцені Ahoy Arena свої номери продемонстрували учасники з 26 країн.

Окрім переможців першого та другого півфіналів, у лави фіналістів автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем конкурсу у 2019 році) та країн-засновниць Євробачення – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.

Загальні результати Євробачення 2021, які формувалися у підсумку голосування журі та глядачів, дивіться на Фактах ICTV.

Результати Євробачення 2021

Кіпр (Олена Цагріна – El Diablo) – 94 бали

Албанія (Anxhela Peristeri – Karma) – 57 балів

Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free) – 93 бали

Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place) – 74 бали

Росія (Manizha – Russian woman) – 204 бали

Мальта (Destiny – Je Me Casse) – 255 балів

Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side) – 153 бали

Сербія (Hurricane – Loco Loco) – 102 бали

Велика Британія (James Newman – Embers) – 0 балів

Греція (Stefania – Last Dance) – 170 балів

Швейцарія (Gjon’s – Tears Tout l’Univers) – 267 балів

Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years) – 378 балів

Іспанія (Blas Cantó – Voy A Quedarme) – 6 балів

Молдова (Natalia Gordienko – Sugar) – 115 балів

Німеччина (Jendrik – I Do not Feel Hate) – 3 бали

Фінляндія (Blind Channel – Dark Side) – 301 бал

Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old) – 170 балів

Литва (The Roop – Discoteque) – 220 балів

Україна (Go-A – Shum) – 364 бали

Франція (Barbara Pravi – Voila) – 499 балів

Азербайджан (Efendi – Mata Hari) – 65 балів

Норвегія (TIX – Fallen Angel) – 75 балів

Нідерланди (Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age) – 11 балів

Італія (Måneskin – Zitti E Buoni) – 524 бали – переможець Євробачення 2021

Швеція (Tusse – Voices) – 109 балів

Сан-Марино (Senhit – Adrenalina) – 50 балів

Всі пісні фіналістів Євробачення 2021

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 представники країн намагалися вразити інтернаціональне журі та завоювати любов публіки. Хтось доповнив свій номер складною хореографією, хтось яскравими спецефектами.

Всі пісні фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.