22 травня у Роттердамі відгримів грандіозний фінал Євробачення 2021. На сцені Ahoy Arena свої номери продемонстрували учасники з 26 країн.
Окрім переможців першого та другого півфіналів, у лави фіналістів автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем конкурсу у 2019 році) та країн-засновниць Євробачення – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.
Загальні результати Євробачення 2021, які формувалися у підсумку голосування журі та глядачів, дивіться на Фактах ICTV.
Результати Євробачення 2021
Кіпр (Олена Цагріна – El Diablo) – 94 бали
Албанія (Anxhela Peristeri – Karma) – 57 балів
Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free) – 93 бали
Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place) – 74 бали
Росія (Manizha – Russian woman) – 204 бали
Мальта (Destiny – Je Me Casse) – 255 балів
Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side) – 153 бали
Сербія (Hurricane – Loco Loco) – 102 бали
Велика Британія (James Newman – Embers) – 0 балів
Греція (Stefania – Last Dance) – 170 балів
Швейцарія (Gjon’s – Tears Tout l’Univers) – 267 балів
Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years) – 378 балів
Іспанія (Blas Cantó – Voy A Quedarme) – 6 балів
Молдова (Natalia Gordienko – Sugar) – 115 балів
Німеччина (Jendrik – I Do not Feel Hate) – 3 бали
Фінляндія (Blind Channel – Dark Side) – 301 бал
Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old) – 170 балів
Литва (The Roop – Discoteque) – 220 балів
Україна (Go-A – Shum) – 364 бали
Франція (Barbara Pravi – Voila) – 499 балів
Азербайджан (Efendi – Mata Hari) – 65 балів
Норвегія (TIX – Fallen Angel) – 75 балів
Нідерланди (Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age) – 11 балів
Італія (Måneskin – Zitti E Buoni) – 524 бали – переможець Євробачення 2021
Швеція (Tusse – Voices) – 109 балів
Сан-Марино (Senhit – Adrenalina) – 50 балів
Всі пісні фіналістів Євробачення 2021
У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 представники країн намагалися вразити інтернаціональне журі та завоювати любов публіки. Хтось доповнив свій номер складною хореографією, хтось яскравими спецефектами.
Всі пісні фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.