Євробачення 2021: соліста гурту Maneskin Даміано Давида привітала його дівчина з перемогою

На думку публіки, одним з найяскравіших учасників Maneskin став соліст цієї групи – Даміано Давид. Першою з перемогою на щорічному пісенному конкурсі співака привітала його дівчина.

Своє особисте життя соліст групи намагається тримати у секреті, проте відомо, що він перебуває у стосунках вже чотири роки з 25-річною італійкою Джорджією Солері.

Багато глядачів, дивлячись на стрази, підбори та яскраві костюми, в яких Даміано Давид виступав на конкурсі Євробачення 2021, запідозрили соліста Maneskin у нетрадиційній орієнтації.

Однак це неправда – у Даміано є дівчина, з якою він вже довгий час у стосунках. Джорджія Солері, відома в Італії блогер, гаряче вболівала за свого коханого під час виступу.

На своїй сторінці в Instagram в Stories дівчина опублікувала серію відеороликів, на яких можна помітити емоційні переживання дівчини за соліста групи Maneskin Даміано Давида та за сумісництвом свого коханого.

Конкурс Євробачення 2021

22 травня в Нідерландах пройшов фінал щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Перемогу в конкурсі здобула група Maneskin, що представляє Італію.

Водночас група Go-A, яка представляє Україну, також підкорила серця глядачів. Колектив отримав друге місце за підсумками глядацького голосування.

Фото: Джорджія Солері