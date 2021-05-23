22 травня в Роттердамі відшумів колосальний фінал щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Гурт Go-A, який представляв Україну, отримав максимальну глядацьку підтримку.

Як відбувається голосування: з однаковим успіхом за своїх фаворитів можуть проголосувати як журі конкурсу, так і глядачі, які спостерігають.

З невідомих причин журі, в складі якого є громадяни різних країн, поставили Go-A не надто високі оцінки – за підсумком Україна отримала від журі 97 балів.

Однак гурт Go-A буквально розірвав публіку своєю потужною енергетикою. Глядачі віддали колективу одну з найвищих оцінок – 267 балів.

За підсумками глядацького голосування гурт, який представляв Україну, виявився на другому місці. Таким способом сумарно з балами журі Україна отримала п’яте місце.

Результати голосування

У 2021 році щорічний конкурс Євробачення 2021 проходив в Роттердамі (Нідерланди). Сам конкурс минулого року скасували через складну ситуацію в усіх країнах, пов’язаною з пандемією коронавірусу.

У цьому році конкурс все ж відбувся, проте колективи повинні були дотримуватися певних обмежень. Наприклад, учасники кожні дві доби здавали тест на Covid-19.

Однак попри обмеження, гурт Go-A представив свій неймовірний талант всьому світу. Дивіться повний список результатів голосування у фіналі Євробачення 2021 у матеріалі на сайті Факти ICTV.