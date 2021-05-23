Пісенний конкурс Євробачення 2021, який в цьому році проходив в Роттердамі, добігає кінця. За перше місце в фіналі змагаються 26 країн. Учасники готували пісні, концертні номери, а також яскраві та оригінальні вбрання.

Для виступу в Роттердамі на сцені Ahoy Arena учасники від країн постали в різноманітних костюмах. Хтось обрав однотонний комбінезон, а хтось з’явився в сукні-боді, повністю прикрашеній камінням.

Факти ICTV підготували голосування та пропонують вам обрати найкращий та найоригінальніший наряд виконавиць фіналу Євробачення 2021.

Пісні фіналістів Євробачення 2021

За перемогу на Євробаченні 2021 у фіналі боролися 26 країн. З перших двох півфіналів у фінал пісенного конкурсу пройшло 20 країн. Також шість країн потрапили в нього автоматично – країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019.

Всі пісні фіналістів Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.