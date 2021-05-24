На Євробаченні 2021 переміг рок-гурт Maneskin, який представляв Італію. Це означає, що саме ця країна буде приймати міжнародний конкурс у 2022 році.

Вже відомо, що Євробачення 2022 пройде в Італії в травні, приблизні дати, які розглядають організатори – 10-14 травня. Однак з містом, в якому проведуть захід, ще не визначилися. Головні претенденти – Рим, Мілан, Турин, Генуя та Болонья.

Є низка умов до міста-організатора:

місце для 10 тис. осіб на п’ять-сім тижнів;

дві-три тис. місць в готелях, бажано, щоб вони були максимум в 40 хвилинах від місця проведення Євробачення;

місто має надати детальний план, в якому відображені всі умови.

У Римі Євробачення 2022 може відбутися в арені PalaLottomatica. Вона вміщує в себе понад 11 тис. осіб.

У Мілані конкурс може прийняти арена Mediolanum Forum – 12 700 глядачів.

У Турині можна розглянути дві арени – Pala Alpitour і Torino Palavelа, які вміщають понад 12 тис. осіб.

У Генуї – Palasport di Genova – до 10 тис. осіб. І в Болоньї – Unipol Arena – 20 тис. глядачів.

Maneskin на Євробаченні 2021

У Роттердамі, 22 травня, пройшов фінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. За перше місце змагалися 26 країн. Італія виступала під 24-им номером.

За підсумками голосування професійного журі гурт Maneskin отримав 206 балів, за результатами глядацького голосування – 318 балів. Усього музичний колектив отримав 524 бали. Як Maneskin виступив на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Eurovisionworld