У Великій Британії поразка James Newman на Євробаченні 2021 викликала хвилю обурення і коментарів як серед простих громадян, так і серед знаменитостей. Велика Британія була єдиною країною, яка не набрала жодного очка і посіла останнє місце. До речі, це єдина країна, в балах якої повністю зійшлися і судді, і глядачі.

Так, телеведучий Філліп Шофілд опублікував пост у Twitter, де зазначив, що їм просто не варто турбуватися.

– Ну що, тоді! Молодець, James Newman, ми любимо тебе. Це було вражаюче шоу, але, чесно кажучи, чому ми турбуємося? – зазначив ведучий.

Читайте Велика Британія не отримала жодного балу у фіналі Євробачення 2021

Коментатор Євробачення у Британії Грем Нортон зазначив, що результати були несправедливими.

– Бідний Джеймс. Я говорю це часто, але насправді це несправедливо. Це не найгірша пісня на конкурсі, – заявив Нортон.

Шанувальники співака запідозрили, що в його провалі винна Європа. Мовляв, це помста за Brexit. Однак телеведучий з Британії Пірс Морган спростував цю теорію і висунув свою, хоч і дещо грубу.

– Велика Британія отримала нулі на конкурсі Євробачення не через яккусь зловісну помсту за Brexit. Ми отримали нулі, тому що у нас була погана пісня у виконанні поганого співака, який дав поганий виступ. Кінець, – написав він у Twitter.