У США відгриміла музична премія Billboard Music Awards. Найбільш визнаним артистом вечора став The Weeknd, якого цього року обділила увагою Греммі.

Зокрема, The Weeknd отримав першу нагороду на премії – Артист Hot 100. На сцені він з’явився в чорному костюмі і пожартував: Слава Богу, мені більше не потрібно носити цей червоний костюм.

Bad Bunny отримав три нагороди в категоріях Найкращий латинський виконавець, Найкраща латинська пісня і Найкращий латинський альбом.

Дрейк, який отримав найбільшу кількість нагород Billboard Music Award за весь час, отримав премію Артист десятиліття. На сцену він вийшов зі своїм 3-річним сином Адонісом.

Гурт Machine Gun Kelly найвали найкращим рок-виконавцем.

BTS виграли чотири нагороди, зокрема Найкращий дует/гурт, Найкращий виконавець з продажу пісень і Найкращий соціальний артист.

Лауреати Billboard Music Awards:

Найкращий артист – The Weeknd;

Найкращий новий артист – Pop Smoke;

Найкращий співак – The Weeknd;

Краща співачка – Taylor Swift;

Найкращий гурт – BTS;

Топ Billboard 200 артист – Taylor Swift;

Топ Hot 100 артист – The Weeknd;

Найкращий стрімінговий артист – Drake;

Найкращий артист з продажу – BTS;

Найкращий артист на радіо – The Weeknd;

Найкращий соціальний артист (голосування фанатів) – BTS;

Найкращий R&B артист – The Weeknd;

Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;

Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat;

Найкращий реп-артист – Pop Smoke;

Найкращий реп-виконавець – Pop Smoke;

Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion;

Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly;

Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;

Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;

Найкраща латиноамериканська виконавиця – Karol G;

Найкращий артист з танцювальною музикою – Lady Gaga;

Найкращий госпел артист – Kanye West;

Топ Billboard 200 альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

Найкращий R & B альбом – The Weeknd, After Hours;

Найкращий реп-альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

Найкращий рок-альбом – Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;

Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, YHLQMDLG;

Найкращий танцювальний альбом – Lady Gaga, Chromatica;

Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar – The Weeknd, Blinding Lights;

Найкраща стрімінгова пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;

Найпопулярніша пісня – BTS, Dynamite;

Найкраща пісня для радіо – The Weeknd, Blinding Lights;

Найкраща колаборація на думку фанів – Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;

Найкраща R & B пісня – The Weeknd, Blinding Lights;

Найкраща реп-пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;

Найкраща рок пісня – AJR, Bang !;

Найкраща латиноамериканська пісня – Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;

Найкращий танцювальна пісня – SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);

Найкращий госпел-пісня – Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.

Конкурс Євробачення 2021

22 травня в Нідерландах пройшов фінал щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Перемогу в конкурсі здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.

Водночас гурт Go-A, який представляв Україну, також підкорив серця глядачів. Колектив отримав друге місце за підсумками глядацького голосування.