У США відгриміла музична премія Billboard Music Awards. Найбільш визнаним артистом вечора став The Weeknd, якого цього року обділила увагою Греммі.
Зокрема, The Weeknd отримав першу нагороду на премії – Артист Hot 100. На сцені він з’явився в чорному костюмі і пожартував: Слава Богу, мені більше не потрібно носити цей червоний костюм.
Bad Bunny отримав три нагороди в категоріях Найкращий латинський виконавець, Найкраща латинська пісня і Найкращий латинський альбом.
Дрейк, який отримав найбільшу кількість нагород Billboard Music Award за весь час, отримав премію Артист десятиліття. На сцену він вийшов зі своїм 3-річним сином Адонісом.
Гурт Machine Gun Kelly найвали найкращим рок-виконавцем.
BTS виграли чотири нагороди, зокрема Найкращий дует/гурт, Найкращий виконавець з продажу пісень і Найкращий соціальний артист.
Лауреати Billboard Music Awards:
- Найкращий артист – The Weeknd;
- Найкращий новий артист – Pop Smoke;
- Найкращий співак – The Weeknd;
- Краща співачка – Taylor Swift;
- Найкращий гурт – BTS;
- Топ Billboard 200 артист – Taylor Swift;
- Топ Hot 100 артист – The Weeknd;
- Найкращий стрімінговий артист – Drake;
- Найкращий артист з продажу – BTS;
- Найкращий артист на радіо – The Weeknd;
- Найкращий соціальний артист (голосування фанатів) – BTS;
- Найкращий R&B артист – The Weeknd;
- Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;
- Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat;
- Найкращий реп-артист – Pop Smoke;
- Найкращий реп-виконавець – Pop Smoke;
- Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion;
- Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly;
- Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;
- Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;
- Найкраща латиноамериканська виконавиця – Karol G;
- Найкращий артист з танцювальною музикою – Lady Gaga;
- Найкращий госпел артист – Kanye West;
- Топ Billboard 200 альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- Найкращий R & B альбом – The Weeknd, After Hours;
- Найкращий реп-альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- Найкращий рок-альбом – Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;
- Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, YHLQMDLG;
- Найкращий танцювальний альбом – Lady Gaga, Chromatica;
- Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar – The Weeknd, Blinding Lights;
- Найкраща стрімінгова пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
- Найпопулярніша пісня – BTS, Dynamite;
- Найкраща пісня для радіо – The Weeknd, Blinding Lights;
- Найкраща колаборація на думку фанів – Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;
- Найкраща R & B пісня – The Weeknd, Blinding Lights;
- Найкраща реп-пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
- Найкраща рок пісня – AJR, Bang !;
- Найкраща латиноамериканська пісня – Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;
- Найкращий танцювальна пісня – SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);
- Найкращий госпел-пісня – Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.
Конкурс Євробачення 2021
22 травня в Нідерландах пройшов фінал щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Перемогу в конкурсі здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.
Водночас гурт Go-A, який представляв Україну, також підкорив серця глядачів. Колектив отримав друге місце за підсумками глядацького голосування.