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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Реванш The Weeknd після Греммі: як пройшла Billboard Music Awards

Billboard Music Awards

У США відгриміла музична премія Billboard Music Awards. Найбільш визнаним артистом вечора став The Weeknd, якого цього року обділила увагою Греммі.

Зокрема, The Weeknd отримав першу нагороду на премії – Артист Hot 100. На сцені він з’явився в чорному костюмі і пожартував: Слава Богу, мені більше не потрібно носити цей червоний костюм.

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Bad Bunny отримав три нагороди в категоріях Найкращий латинський виконавець, Найкраща латинська пісня і Найкращий латинський альбом.

Дрейк, який отримав найбільшу кількість нагород Billboard Music Award за весь час, отримав премію Артист десятиліття. На сцену він вийшов зі своїм 3-річним сином Адонісом.

Гурт Machine Gun Kelly найвали найкращим рок-виконавцем.

BTS виграли чотири нагороди, зокрема Найкращий дует/гурт, Найкращий виконавець з продажу пісень і Найкращий соціальний артист.

Лауреати Billboard Music Awards:

  • Найкращий артист – The Weeknd;
  • Найкращий новий артист – Pop Smoke;
  • Найкращий співак – The Weeknd;
  • Краща співачка – Taylor Swift;
  • Найкращий гурт – BTS;
  • Топ Billboard 200 артист – Taylor Swift;
  • Топ Hot 100 артист – The Weeknd;
  • Найкращий стрімінговий артист – Drake;
  • Найкращий артист з продажу – BTS;
  • Найкращий артист на радіо – The Weeknd;
  • Найкращий соціальний артист (голосування фанатів) – BTS;
  • Найкращий R&B артист – The Weeknd;
  • Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;
  • Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat;
  • Найкращий реп-артист – Pop Smoke;
  • Найкращий реп-виконавець – Pop Smoke;
  • Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion;
  • Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly;
  • Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;
  • Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;
  • Найкраща латиноамериканська виконавиця – Karol G;
  • Найкращий артист з танцювальною музикою – Lady Gaga;
  • Найкращий госпел артист – Kanye West;
  • Топ Billboard 200 альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • Найкращий R & B альбом – The Weeknd, After Hours;
  • Найкращий реп-альбом – Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • Найкращий рок-альбом – Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;
  • Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, YHLQMDLG;
  • Найкращий танцювальний альбом – Lady Gaga, Chromatica;
  • Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar – The Weeknd, Blinding Lights;
  • Найкраща стрімінгова пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
  • Найпопулярніша пісня – BTS, Dynamite;
  • Найкраща пісня для радіо – The Weeknd, Blinding Lights;
  • Найкраща колаборація на думку фанів – Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;
  • Найкраща R & B пісня – The Weeknd, Blinding Lights;
  • Найкраща реп-пісня – DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
  • Найкраща рок пісня – AJR, Bang !;
  • Найкраща латиноамериканська пісня – Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;
  • Найкращий танцювальна пісня – SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);
  • Найкращий госпел-пісня – Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.

Конкурс Євробачення 2021

22 травня в Нідерландах пройшов фінал щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Перемогу в конкурсі здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.

Водночас гурт Go-A, який представляв Україну, також підкорив серця глядачів. Колектив отримав друге місце за підсумками глядацького голосування.

Фото: Getty Images

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