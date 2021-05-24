Соліст Maneskin здасть тест на наркотики після звинувачень на Євробаченні

Переможець Євробачення 2021 гурт Maneskin з Італії повернувся на батьківщину після тріумфу на конкурсі.
В аеропорту музиканти були у гарному гуморі, а вокаліст Даміано Девід навіть позував з трофеєм на голові.
До речі, у EBU підтвердили, що фронтмен гурту Давид Даміано пройде тест на наркотики.
– Гурт категорично заперечує звинувачення у вживанні наркотиків. Музикант, якого запідозрили в цьому, здасть добровільний тест на наркотики, повернувшись додому, – зазначили у EBU.
Гурт хотів негайно здати тест одразу після конкурсу, але EBU не змогла організувати оперативну перевірку.
Maneskin на Євробаченні
Cоліста гурту Maneskin Давида Даміано запідозрили у вживанні наркотиків.
На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, артист схиляється над столом і склав руки.
Глядачам це нагадало характерний жест перед вживанням заборонених порошкоподібних препаратів.