Фіолет – Стежка: прем'єру альбому слухати онлайн

Український поп-гурт Фіолет презентував збірку пісень за аналогією з класичною літературою, яка називається Стежка.
Стежка чимось нагадує книгу, адже збірка має власну обкладинку, пролог та епілог. Кожна пісня з неї – твір-одкровення, що породжує інтимний діалог автора зі слухачем.
У нову роботу гурту увійшло вісім треків:
- Стежка;
- Бро, твори добро;
- Слово даю;
- Залишимось друзями;
- Пахнеш щастям;
- Зовсім не боляче;
- Застанемся сябрамі;
- Que seamos amigos.
У пісні Слово даю фронтмен і автор текстів гурту Сергій Мартинюк згадує про знакові моменти дитинства та дорослішання. Трек Бро, твори добро – реакція на політичні події. А Пахнеш щастям – історія про рік життя в масках.
– Перші рядки Стежки народилися позаторік у Барселоні. За цей час у моєму житті багато чого змінилося і Стежка стала своєрідним символом тих змін, спробою відпустити минуле й рухатися далі. У ній багато ностальгії, самосповідальності, тужливі нотки ерху — китайської скрипки й умовний вайб поп-музики 90-х, – розповів Сергій про заголовний трек збірки.
Він наголосив, що Стежкою вчиться відпускати болісне минуле та з щирим оптимізмом дивитися в майбутнє.
Гурт Фіолет
Музичний колектив Фіолет розпочав своє існування у 2009 році в місті Луцьк. Восени того ж року гурт відіграв свій перший концерт.
Поп-гурт має у своєму складі п’ять учасників – соліст Сергій Мартинюк, барабанщик Андрій Юскевич, бас-гітарист В’ячеслав Короткий та гітаристи – Вадим Захарченко та Роман Андрухів.
Фото: прес-служба Фіолет