Фіолет – Стежка: прем'єру альбому слухати онлайн

Український поп-гурт Фіолет презентував збірку пісень за аналогією з класичною літературою, яка називається Стежка.

Стежка чимось нагадує книгу, адже збірка має власну обкладинку, пролог та епілог. Кожна пісня з неї – твір-одкровення, що породжує інтимний діалог автора зі слухачем.















Стежка: Фіолет випустив збірник пісень, що нагадує книгу / 4 фотографии

У нову роботу гурту увійшло вісім треків:

Стежка; Бро, твори добро; Слово даю; Залишимось друзями; Пахнеш щастям; Зовсім не боляче; Застанемся сябрамі; Que seamos amigos.

У пісні Слово даю фронтмен і автор текстів гурту Сергій Мартинюк згадує про знакові моменти дитинства та дорослішання. Трек Бро, твори добро – реакція на політичні події. А Пахнеш щастям – історія про рік життя в масках.

– Перші рядки Стежки народилися позаторік у Барселоні. За цей час у моєму житті багато чого змінилося і Стежка стала своєрідним символом тих змін, спробою відпустити минуле й рухатися далі. У ній багато ностальгії, самосповідальності, тужливі нотки ерху — китайської скрипки й умовний вайб поп-музики 90-х, – розповів Сергій про заголовний трек збірки.

Він наголосив, що Стежкою вчиться відпускати болісне минуле та з щирим оптимізмом дивитися в майбутнє.

Гурт Фіолет

Музичний колектив Фіолет розпочав своє існування у 2009 році в місті Луцьк. Восени того ж року гурт відіграв свій перший концерт.

Поп-гурт має у своєму складі п’ять учасників – соліст Сергій Мартинюк, барабанщик Андрій Юскевич, бас-гітарист В’ячеслав Короткий та гітаристи – Вадим Захарченко та Роман Андрухів.

Фото: прес-служба Фіолет