Євробачення 2021: у крові Давида Даміано не знайшли наркотиків

У крові соліста гурту Maneskin Давида Даміано не виявили слідів наркотиків.

Напередодні переможця Євробачення 2021 звинуватили у вживанні порошкоподібних наркотичних засобів.

– Ми хочемо ще раз привітати гурт Maneskin та побажати їм величезних успіхів, – йдеться в офіційній заяві організаторів конкурсу.

Зазначається, що офіційні результати тесту на наявність наркотиків у крові мають зупинити поширення будь-яких спекуляцій щодо Давида Даміано.

Скандальне відео з солістом Maneskin

У розпал фіналу конкурсу Євробачення 2021 користувачі соцмереж звинуватили соліста гурту Maneskin Давида Даміано у вживанні наркотиків.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, артист схиляється над столом і склав руки.

Глядачам це нагадало характерний жест перед вживанням заборонених порошкоподібних препаратів.

Вже під час прес-конференції Давид Даміано бурхливо відреагував на запитання, зауваживши, що в момент, який потрапив на відео, його колега розбив келих.

Згодом на своїй сторінці в Instargam соліст гурту зняв відеозвернення до шанувальників, де наголосив, що Maneskin виступає проти наркотиків.