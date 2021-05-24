Популярний співак Валерій Меладзе виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition. Про це повідомили організатори події на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Atlas Weekend Friends Edition у 2021 році пройде з 5 по 11 липня. Валерій Меладзе вийде на сцену 8 липня.

– Це саме під його пісні ви закохуєтеся і переживаєте розтавання. Саме його треки розривають TikTok і лунають у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених синглів і готуйся танцювати на виступі Валерія Меладзе вже цього літа, – написали в Instagram Atlas Weekend.

Відомо, що гурт Океан Ельзи стане хедлайнером Atlas Weekend Friends Edition. На сцені фестивалю також з’являться Один в каное, Tvorchi, Аліна Паш тощо.

Atlas Weekend 2021

У 2021 році фестиваль Atlas Weekend пройде без участі іноземних артистів через пандемію коронавірусу. Організатори прийняли рішення перенести виступи зарубіжних виконавців на 2022 рік.

Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend 2022.

Фото: Валерій Меладзе