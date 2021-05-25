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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Atlas Weekend 2021: дати проведення фестивалю

atlas weekend

Вже незабаром пройде найочікуваніший музичний фестиваль Atlas Weekend 2021. Цьогоріч подія відбудеться у альтернативному форматі – без участі закордонних артистів.

Дати проведення музичного фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.

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У 2021 році Atlas Weekend 2021 пройде з 5 по 11 липня у Києві, на ВДНГ. Фестиваль відбудеться з дотриманням всіх карантинних вимог.

Хедлайнери Atlas Weekend 2021

Організатори Atlas Weekend 2021 назвали чотирьох хедлайнерів музичного фестивалю. Серед учасників заходу є не лише українські артисти.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss і Валерій Меладзе. Решту співаків організатори фестивалю оголосять пізніше.

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