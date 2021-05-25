Українська співачка Ольга Цибульська відреагувала на викриття її чоловіка у мережі.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформації нібито про чоловіка співачки, якого вона багато років приховує від публіки та преси.

Цибульська наголосила, що знає того, хто злив інформацію пресі. За її словами, ця люди вхожа до її родини. Ба більше, злив стався у день презентації нової пісні співачки.

– У день релізу моєї пісні хтось злив нібито правдиву інформацію про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає нашу сім’ю, цей хтось дуже добре знає, наскільки це для мене сакральна тема. Наскільки це для мене важлива таємниця, яку я, як мудра жінка, оберігаю, – заявила Оля Цибульська.

Вона додала, що поки не готова когось звинувачувати.

За її словами, якщо вона з чоловіком захоче заявити про себе, вийти в люди, або запросити до себе додому, вони це обов’язково зроблять.

– Цей хтось давним-давно усіма можливими способами намагається зіпсувати мою репутацію, але я впевнена, що час все розставить по своїх місцях, – зазначила Цибульська.

Скандал через розлучення Slavia та Dzidzi

У квітні 2021 року стало відомо, що Slavia та Dzidzio розлучаються. Про це артист повідомив в одній з телепередач, після цього Ярослава підтвердила його слова.

До чого тут Цибульська? Річ у тому, що Dzidzio її кум, і вони на публіці часто поводили себе доволі відверто. Зі свого боку, екс-дружина Slavia розповідала, що їй така поведінка Dzidzio та Цибульської їй ніколи не подобалася.

Після розлучення пари, у мережі користувачі скидали провину на Олю Цибульську, мовляв, вона з Dzidzio мають роман.

Фото: Оля Цибульська