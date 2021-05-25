Пісня Go-A Шум потрапила до списку найкращих світових хітів iTunes

Пісня гурту Go-A Шум, з якою вони представляли Україну на Євробаченні 2021, підкорила популярну музичну платформу iTunes.
Трек Шум перебуває на восьмому місці в категорії Worldwide Songs. Також він входить у топ-5 у категорії European Songs.
Продовжуємо шуміти: пісня Go-A підкорила iTunes / 2 фотографии
Крім того, сингл Шум – перша україномовна пісня, яка потрапила в глобальний чарт Spotify TOP 200. Наразі трек займає 69 позицію.
– Продовжуємо шуміти, – написали в Instagram Go-A.
Go-A на Євробаченні 2021
У Роттердамі, 22 травня, відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. За перше місце змагалися 26 країн.
Український гурт Go-A виступав під 19-м номером і посів п’яте місце. Як Go-A виступили в фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.