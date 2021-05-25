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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Продовжуємо шуміти: пісня Go-A підкорила iTunes

Go-A

Пісня гурту Go-A Шум, з якою вони представляли Україну на Євробаченні 2021, підкорила популярну музичну платформу iTunes.

Трек Шум перебуває на восьмому місці в категорії Worldwide Songs. Також він входить у топ-5 у категорії European Songs.

  • Пісня Go-A Шум потрапила до списку найкращих світових хітів iTunes
  • Пісня Go-A Шум потрапила до списку найкращих світових хітів iTunes
  • Пісня Go-A Шум потрапила до списку найкращих світових хітів iTunes
  • Пісня Go-A Шум потрапила до списку найкращих світових хітів iTunes
Продовжуємо шуміти: пісня Go-A підкорила iTunes / 2 фотографии

Крім того, сингл Шум – перша україномовна пісня, яка потрапила в глобальний чарт Spotify TOP 200. Наразі трек займає 69 позицію.

– Продовжуємо шуміти, – написали в Instagram Go-A.

Go-A на Євробаченні 2021

У Роттердамі, 22 травня, відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. За перше місце змагалися 26 країн.

Український гурт Go-A виступав під 19-м номером і посів п’яте місце. Як Go-A виступили в фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: СТБ

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