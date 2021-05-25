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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Як Маніжа танцями підтримувала Go-A на Євробаченні

Як Маніжа танцями підтримувала Go-A на Євробаченні

Співачка Маніжа, яка представляла на Євробаченні 2021 Росію, танцями підтримала український гурт Go-A під час їхнього виступу на конкурсі.

У мережі опублікували відео, на якому Маніжа відривається під трек українського колективу Шум.

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На кадрах видно, як російська співачка стрибає і танцює під час виступу Go-A.

Представниця Росії раніше також висловлювала свою підтримку представникам України. Під один з постів Go-A вона написала: Ви вогонь! Вітаю.

Як Маніжа підтримувала Go-A на Євробаченні (ВІДЕО)

Як Росія виступила у фіналі Євробачення 2021

На сцені Євробачення 2021 представниця Росії виконала пісню про емансипацію та реалії тяжкого життя російських жінок. Проте Маніжа неодноразово заявляла, що її пісня-маніфест присвячена всім жінкам світу.

Виступ Росії у фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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