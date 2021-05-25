Як Маніжа підтримувала Go-A на Євробаченні (ВІДЕО)

Співачка Маніжа, яка представляла на Євробаченні 2021 Росію, танцями підтримала український гурт Go-A під час їхнього виступу на конкурсі.

У мережі опублікували відео, на якому Маніжа відривається під трек українського колективу Шум.

Читайте Яке місце посіла Росія на Євробаченні 2021

На кадрах видно, як російська співачка стрибає і танцює під час виступу Go-A.

Представниця Росії раніше також висловлювала свою підтримку представникам України. Під один з постів Go-A вона написала: Ви вогонь! Вітаю.

Як Росія виступила у фіналі Євробачення 2021

На сцені Євробачення 2021 представниця Росії виконала пісню про емансипацію та реалії тяжкого життя російських жінок. Проте Маніжа неодноразово заявляла, що її пісня-маніфест присвячена всім жінкам світу.

Виступ Росії у фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.