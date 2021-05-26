Євробачення 2021: пісня Maneskin увійшла в топ-10 найпопулярніших треків світу

Пісня Zitti E Buoni переможців щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2021 італійського гурту Maneskin увійшла в топ-10 найпопулярніших треків світу.

Композиція колективу зайняла дев’яте місце в чартах Spotify та набрала 3 902 224 прослуховування. Водночас український гурт Go-A з піснею Shum отримала 69 місце та набрала 1 187 927 прослуховувань.

У топ-100 в чартах Spotify також потрапили й інші пісні виконавців, які представляли свою країну на Євробаченні. Серед них Барбара Праві з Франції з піснею Voila, яка посіла 44 місце та набрала 1 604 147 прослуховувань.

Також фінські рокери Blind Channel з піснею Dark Side зайняли 62 місце та набрали 1 288 760 прослуховувань.

Євробачення 2021

22 травня в Роттердамі в фіналі щорічного конкурсу Євробачення 2021 виступили найкращі музичні виконавці, які завоювали серця мільйонів глядачів.

Переможцем конкурсу стала італійський гурт Maneskin. Однак гурт Go-A, який представляв Україну, отримав максимальну глядацьку підтримку.

Колектив посів друге місце за глядацьким голосуванням. Більше новин про конкурс Євробачення 2021 читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Wiwibloggs

Фото: Maneskin