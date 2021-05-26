Український композитор та музичний продюсер Руслан Квінта розповів, чому гурту Go-A вдалося підкорити серця єврофанів та назвав причину розриву між балами журі та публіки.

Руслан зазначив, що гурт Go-A на сцені у Роттердамі виглядав дуже органічно та впевнено. А конкурсна пісня Шум володіє шаленою енергетикою.

– У цій пісні є те, що відразу чіпляє і залишається у підсвідомості, є лейтмотив етносопілки, характер, нестандартні уповільнення і прискорення із зупинкою – це вже драматургія. І дуже крутий рейв у фіналі – це відмінне рішення колективу, на яке звернули увагу журі деяких країн і писали мені про це під час конкурсу. А ідеальне володіння Катею вокалом у такому жанрі дорогого коштує, – запевнив Квінта.

На Євробаченні гурт Go-A посів дев’яте місце згідно з балами, які ставило національне журі конкурсу.

За словами Руслана Квінти, розрив в оцінках між журі та глядацькою аудиторією – це абсолютно нормально. Навіть в українському Нацвідборі часто трапляється така ситуація.

– Звичайно, я не згоден з 9-м місцем, але давайте не забувати, що це 9-е місце з 26! І це дуже і дуже непогано. Професіонали і звичайні глядачі дивляться по-різному. У журі свої пріоритети, а глядач – це реальна картина того, що відбувається. Тому правило 50/50 – розумне рішення для такого конкурсу, – зазначив Квінта.

Виступ Go-A на Євробаченні 2021

У фіналі 65-го міжнародного пісенного конкурсу український гурт Go-A вийшов на сцену у Роттердамі під 19-м номером.

Колектив вразив публіку магічною постановкою номеру, сильним вокалом та ритмічною хореографією. Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.