Пісня Шум української групи Gо-A очолила рейтинг VIRAL-50 – тобто найбільш прослуховуваних композицій музичних композицій сервісу Spotify.

Сингл Gо-A випереджає пісню переможців Євробачення Maneskin під назвою Zitti e buoni на дві позиції.

– Топ-1 в Spotify. SHUM вийшов на 1 місце в рейтингу світових трендів! Продовжуємо шуміти, – сказано на офіційній сторінці українського гурту Instagram.







Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify / 2 фотографии

Реакція глядачів на виступ Gо-A

Раніше користувачі соціальних мереж обурилися заниженими оцінками, які Gо-A отримала від професійного журі Євробачення.

Люди масово скаржилися на необ’єктивність і вважали, що Україна повинна була зайняти значно більш високе місце.

Деякі журналісти навіть припустили, що оцінки журі були політично мотивовані.