PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Дмитро Кудрявцев |

Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify

Go-A

Пісня Шум української групи Gо-A очолила рейтинг VIRAL-50 – тобто найбільш прослуховуваних композицій музичних композицій сервісу Spotify.

Сингл Gо-A випереджає пісню переможців Євробачення Maneskin під назвою Zitti e buoni на дві позиції.

– Топ-1 в Spotify. SHUM вийшов на 1 місце в рейтингу світових трендів! Продовжуємо шуміти, – сказано на офіційній сторінці українського гурту Instagram.

  • Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify
  • Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify
  • Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify
  • Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify
Пісня Шум посіла перше місце в рейтингу топ-50 сервісу Spotify / 2 фотографии

Реакція глядачів на виступ Gо-A

Раніше користувачі соціальних мереж обурилися заниженими оцінками, які Gо-A отримала від професійного журі Євробачення.

Люди масово скаржилися на необ’єктивність і вважали, що Україна повинна була зайняти значно більш високе місце.

Деякі журналісти навіть припустили, що оцінки журі були політично мотивовані.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка