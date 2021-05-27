Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продала свій трек Galas на NFT-аукціоні за $7,7 тис. Ця сума стала рекордною для українського шоу-бізнесу.

Трек Galas увійшов до однойменного альбому співачки, який вона випустила 8 квітня. Цей хіт виконавиця записала разом з канадським репером Dax.

Також власник хіта Galas отримав два пожиттєві квитки на всі сольні концерти української виконавиці та обкладинку NFT-токена.

Варто зазначити, що NFT (Non Fungible Token) являє собою своєрідний цифровий актив, що дозволяє придбати товар, який існує тільки у цифровому вигляді. Кожен токен є унікальним і зберігається в технології блокчейн.

Alyona Alyona висловилася на тему сексу

Реп-виконавиця Alyona Alyona висловилася на тему сексу та оприлюднила нове фото у спідній білизні. За словами співачки, статеве виховання дітей – це дуже важливо.

Alyona Alyona зазначила, що саме відсутність розмов про секс є причиною багатьох проблем, від яких страждає молодь.