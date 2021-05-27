Пісня Шум, з якою гурт Go-A представляв Україну на Євробаченні 2021, підкорила не тільки музичні платформи Spotify, ITunes і набрала в YouTube мільйонні перегляди. Сингл так само стрімко набирає популярності в соціальних мережах, і кількість знятого відео під неї в TikTok тому доказ.
Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.
Дехто вирішив повторити танець із концертного номера Go-A на Євробаченні 2021 зі світловими колами.
@vlad_cyladОтвет пользователю @sonncik жду ваши дуэты. Украина умничка, мы хорошо показали себя #eurovision #евровидение♬ SHUM – Go_A
@emil_hansiusVem dansade bäst? #eurovision #eurovisionukraine #eurovisionukraine2021♬ SHUM – Go_A
@ale_tauerI’m in love with this song ???????? ##go_a ##eurovision♬ suono originale – Alessandro Torresin
Когось трек надихнув на створення фан-арту.
@mellseilleWho is your winner this year? ???? #eurovision #go_a #ukraine #eurovisionukraine @monokate♬ SHUM – Go_A
@marginai_#eurovision #ukraine #shum inst: marginai_♬ SHUM – Go_A
Ну а хтось просто насолоджується ритмом і вокалом Катерини Павленко, навіть якщо не сильно розуміє або знає слова.
@vetic0issa whole vibe #eurovision #fyp♬ SHUM – Go_A
@leyla_hale11inspired by @fluogray ???? #eurovision2021???????? #witchyshit #witchtokfyp #pegan #wiccanlife #wiccantok #peganism #witchywoman #witchthings #europelife♬ SHUM – Go_A
@stottthescreamin#eurovision #shum♬ SHUM – Go_A
Представників країн на Євробаченні 2021 сингл Go-A також не залишив байдужим.
@eurovisionwithstacyShould i do part 2??#go_a#kate#shum#monokate#ukrainian#ukraine#eurovision#eurovision2021#belgium#Switzerland#Australia#serbia#germany#italy#maneskin♬ SHUM – Go_A
Go-A на Євробаченні 2021
У Роттердамі, 22 травня, відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. За перше місце змагалися 26 країн.
Український гурт Go-A виступав під 19-м номером і посів п’яте місце, отримавши 97 балів від журі та 267 від глядачів.
За глядацьким голосуванням Україна посіла на пісенному конкурсі друге місце. Як Go-A виступили в фіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.