Пісня Шум, з якою гурт Go-A представляв Україну на Євробаченні 2021, підкорила не тільки музичні платформи Spotify, ITunes і набрала в YouTube мільйонні перегляди. Сингл так само стрімко набирає популярності в соціальних мережах, і кількість знятого відео під неї в TikTok тому доказ.

Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.

Дехто вирішив повторити танець із концертного номера Go-A на Євробаченні 2021 зі світловими колами.

Когось трек надихнув на створення фан-арту.