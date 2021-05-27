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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Влаштує дводенний скандал: Тіна Кароль стане хедлайнером Atlas Weekend 2021

Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль стане хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend Friends Edition. Зірка вийде на сцену 5 та 6 липня.

Організатори заходу зізналися, що співачка готує ексклюзивне cyber show. Варто зазначити, що Тіна Кароль вперше виступить на фестивалі.

– Тіна влаштує на фестивалі справжній дводенний скандал. На одній сцені із українською поп-дівою зіграє барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, – написали організатори фестивалю.

Для того, щоб не порушувати карантинних норм та уникнути натовпу, цьогоріч на фестивалі буде два безкоштовних дні з ідентичним лайнапом.

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Вхід на територію Atlas Weekend 2021 здійснюватиметься лише за попередньою реєстрацією. Фестиваль пройде  з 5 по 11 липня у Києві, на ВДНГ.

Хедлайнери Atlas Weekend 2021

Організатори музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 вже назвали імена перших хедлайнерів. Серед запрошених гостей є не лише закордонні артисти.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss і Валерій Меладзе. Решту співаків організатори фестивалю оголосять пізніше.

Фото: Тіна Кароль

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