Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 проведуть ще два онлайн-концерти, на яких покажуть резервні відео всіх учасників.

Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в YouTube. Концерти відбудуться 28 та 29 травня.

Нагадаємо, що всі учасники Євробачення 2021 окремо створювали резервне відео свого виступу на випадок коронавірусних обмежень. Якщо б у когось із членів делегації був позитивний тест на коронавірус, саме це відео представили б на сцені в Роттердамі як конкурсне.

28 травня у прямому ефірі покажуть виступи всіх півфіналістів, а 29 травня глядачі зможуть побачити резервні роботи учасників гранд-фіналу. Ведучою онлайн-концертів стане фінська співачка Кріста Сігфрідс, а шоу розпочнуться о 22.00.

Як пройшов фінал Євробачення 2021

Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 пройшов 22 травня у Роттердамі. Переможцем став представник Італії гурт Maneskin. Загалом колектив отримав 524 бали.

Український гурт Go-A з піснею Шум посів п’яте місце на конкурсі. Детальніше про те, як пройшов фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.