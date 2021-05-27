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Валентина Чорна |

Євробачення 2021 триває: глядачам покажуть ще два онлайн-концерти

Євробачення 2021 триває: глядачам покажуть ще два онлайн-концерти

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 проведуть ще два онлайн-концерти, на яких покажуть резервні відео всіх учасників.

Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в YouTube. Концерти відбудуться 28 та 29 травня.

Нагадаємо, що всі учасники Євробачення 2021 окремо створювали резервне відео свого виступу на випадок коронавірусних обмежень. Якщо б у когось із членів делегації був позитивний тест на коронавірус, саме це відео представили б на сцені в Роттердамі як конкурсне.

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28 травня у прямому ефірі покажуть виступи всіх півфіналістів, а 29 травня глядачі зможуть побачити резервні роботи учасників гранд-фіналу. Ведучою онлайн-концертів стане фінська співачка Кріста Сігфрідс, а шоу розпочнуться о 22.00.

Як пройшов фінал Євробачення 2021

Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 пройшов 22 травня у Роттердамі. Переможцем став представник Італії гурт Maneskin. Загалом колектив отримав 524 бали.

Український гурт Go-A з піснею Шум посів п’яте місце на конкурсі. Детальніше про те, як пройшов фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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