Михайло Поплавський схуд на вісім кілограмів заради нового кліпу

Співаючий ректор представив епатажне відео на хіт Українські вареники.

Співаючий ректор Михайло Поплавський не втомлюється випускати нові кліпи на свої хіти і нові пісні. В Університеті культури він презентував ребрендинг легендарних Вареничків, які виконує ось уже десять років.

Прем’єру перетворив в яскраве шоу-перформанс. Перед гостями Поплавський з’явився в незвичному образі, весь на стилі: у костюмі кольору фуксії, такого ж тону водолазці, блискучих латексних рукавичках і в окулярах від популярного світового бренду.

– Ми дали нове дихання відомій пісні і назвали її Українські вареники. Це улюблена страва багатьох поколінь українців, візитна картка нашої країни, як борщ і сало. Це бренд і тренд України. І про це повинен знати весь світ! – наголосив Михайло Поплавський.

Знімати епатажний кліп він делегував повноваження режисерці Олені Вінярській. Уперше Поплавський повністю довірився їй на майданчику, зважившись на сміливий експеримент.

– Я вже в тому статусі і в тому віці, що нічого не боюся. Мені пробачили і мої пісні, і мій вокал, і ексцентричні образи. Мені вже можна все! Особливо, якщо це заради мети – подарувати яскраві позитивні емоції, щоб люди подивилися відео, отримали задоволення і сказали: Що це було?!. Я щасливий від того, що роблю щасливими інших, – сказав Поплавський.

Олена взяла процес зйомок під свій повний контроль: від створення образів, до останнього ґудзика на піджаку. Кліп стилізувала під 60-ті роки Голлівуду. У відео відтворили атмосферу Candy Land.

Красиві україночки, як дві краплі води схожі одна на одну, у модному спокусливому вбранні, пританцьовуючи, готують українські вареники, щедро приправляючи їх сметаною. Образи 14 красунь нагадують знамениту супермодель Твіггі (Леслі Лоусон).

На складний макіяж кожної учасниці балету було витрачено по три години. А балетмейстер Ростислав Савченко створив унікальну хореографічну постановку у стилі ляльок Барбі.

Родзинки кліпу додав неординарний балет Персики, з яким Поплавський працює вже 18 років.

За словами Олени Вінярської, у цьому кліпі, підготовка до якого тривала два місяці, відображені всі найсучасніші тренди: починаючи від дорогих брендових образів і завершуючи технічними новинками в зйомках та монтажі, комп’ютерній графіці йаранжуванні.

Під час знімального процесу використовували нові світові технології віртуальної реальності: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіку.

Зняли відеороботу всього за вісім годин.

– Було дуже складно підібрати колірну гаму для кліпу. Головним завданням було досягти гармонії в кадрі, поєднуючи безліч компонентів і деталей. Адже в роботі використано 220 трендових елементів. Команда візажистів, перукарів, реквізиторів, стилістів Університету культури чудово спрацювала, – розповіла Вінярська.

Вона додала, що вони замовляли подіумні тканини від світових будинків моди і шили стильні костюми для головного героя і балету.

Михайло Поплавський виступив у ролі стильного українця, який любить свою країну, дівчат і вареники.

– До речі, мої улюблені – з вишнями. Ще дуже люблю з картоплею, приправлені шкварками і смаженою цибулею. Але під час підготовки до зйомок довелося від них відмовитися , – зізнався ректор.



Заради цього кліпу Михайло Поплавський схуд на вісім кілограмів за місяць.

– Ніяких вареників – тільки дієтична їжа і спорт, – зазначив Поплавський.

У кліпі створений новий український логотип UV – (Українські Вареники), яким брендували костюми, декорації і реквізит.

– Ми хотіли звернути увагу на те, що нам, українцям, є чим пишатися. Важливо стежити за світовими трендами, а ще краще створювати свої і берегти свої історію, культуру, традиції. Потрібно лише докласти максимум зусиль, щоб працювала культурна дипломатія, і про нас знав весь світ! – додав Поплавський.

Уже найближчим часом Михайло Поплавський, який оспівував раніше Сало, пообіцяв представити новий гастрономічний хіт про український борщ.

Поплавський став володарем титулу Людина року

У Національній опері України відбулося нагородження ювілейної XXV загальнонаціональної програми Людина року 2020.

Одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації Митець року став народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії Українська пісня року Михайло Поплавський.