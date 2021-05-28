Український співак та продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) випустив ліричний трек Кровь и Любовь.

Нова пісня артиста увійшла до його сольного альбому Без рекламы. Крім цього, Потап презентував Mood Video, на якому він у чорному костюмі виконує нову композицію.

– Кровь и Любовь – це мить кохання перед світанком: закохані, які пов’язані спільною таємницею, танцюють і бояться, що все закінчиться, коли зійде сонце, – зазначив Потап.

У коментарях шанувальникики пишуть, що їм подобається Потап у новому амплуа.

Користувачі зазначили, що трек Кровь и Любовь вийшов дуже чуттєвим та романтичним.

Потап презентував трек Ровно

Український співак Потап презентував романтичний трек Ровно, який увійшов до сольного альбому Без рекламы.

За словами Потапа, пісня Ровно є нетиповою для його репертуару. Цього разу співак вирішив змінити свій стиль написання музики та показати себе справжнього, без масок та гумору.

Фото: прес-служба Потапа