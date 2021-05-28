Екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала нову пісню Slava Bogu. Це другий сольний трек співачки.

Про прем’єру Слава повідомила на особистій сторінці в Instagram. У новій композиції зірка співає про розставання та особисту свободу.

Вона зазначила, що в першу чергу потрібно думати про себе, а розлучатися варто лише у позитивному настрої.

– Мій найулюбленіший день у році! Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі, – жартівливо написала Слава.

Слава Камінська розповіла про зради та наркотики

Співачка Слава Камінська розповіла про зради та зізналася в тому, що пробувала наркотики.

За словами виконавиці, її перший шлюб не склався через те, що вона закохалася у режисера. Тоді співачка чесно зізналася в цьому своєму чоловікові Євгену. Слава переконана, що зраджують усі, оскільки в її житті було саме так.

Фото: Слава Камінська