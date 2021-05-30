Ідея виникла випадково: Вакарчук презентував у Палаці Україна проект Оранжерея

У неділю, 30 травня, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук представив у Палаці Україна свій новий музичний проект під назвою Оранжерея.

Повідомляється, що за час пандемії коронавірусу Вакарчук написав понад 40 пісень різних тематик та жанрів.

Більша частина з них увійде до нового альбому гурту, однак деякі з них занадто відрізняються від стилю ОЕ. Саме ці композиції – більш спокійні та ліричні – увійшли до проекту Оранжерея.

Як розповів Вакарчук, ідея проекту випадково виникла у нього під час пробіжки.

На сцену Палацу Україна, крім самого фронтмена Океану Ельзи, вийшла переможниця шостого сезону проекту Голос Віталіна Мусієнко, а також музиканти Денис Дудко, Денис Глінін і Мілош Єліч.

Виступ ОЕ на Atlas Weekend 2021

Рок-гурт Океан Ельзи та її незмінний лідер Святослав Вакарчук стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend Friends Edition.

За словами організаторів, ця група раніше ніколи не виступала на фестивалях, тому на глядачів чекає особливе шоу.

ОЕ вийде на сцену фестивалю Atlas Weekend Friends Edition 9 липня 2021 року.