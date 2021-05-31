Український співак та фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про особливості музичного проекту Оранжерея, виступи на корпоративах та своє ставлення до вакцинації від коронавірусу.

Артист зізнався, що Оранжерея з’явилася саме завдяки пандемії та вимушеній паузі у концертній діяльності.

До нового проекту увійшли пісні, які є досить не форматними для репертуару гурту Океан Ельзи.

– Я творча людина, тому я не можу просто сидіти і чекати, поки зміниться погода. Я роблю щось без перерви. Я написав за останні два роки більше 40 пісень і їх вистачить не тільки на Оранжерею, а й на два альбоми Океану Ельзи, які ми вже так довго не випускали. Саме для того, щоб перечекати пандемію, ми зробили проект, який в результаті залишиться не тільки в пам’яті шанувальників, а й в історії, – зазначив Вакарчук.

За словами Святослава, на першому місці для нього – простота і щирість, тому у проекті Оранжерея шанувальники не знайдуть пафосних композицій.

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Також лідер гурту Океан Ельзи пояснив, чому зупинив свою політичну діяльність та зізнався, що більшу частину карантину він провів у студії.

– Для мене політика – це мій громадянський обов’язок. Я зробив те, що мав зробити, я виконав свою місію. Я привів до парламенту професіоналів. Я дав їм цю можливість і тепер займаюсь тим, що можу робити найкраще для своєї країни, – сказав артист.

Співак зазначив, що колектив Океан Ельзи фактично не виступає на корпоративах та приватних концертах.

– Це буває дуже рідко, останній раз ми виступали на корпоративі рік тому. Це, як правило, люди, яких ми знаємо і з ким маємо добрі стосунки. Але Океан Ельзи – це не корпоративний гурт, – додав співак.

Святослав Вакарчук наголосив на тому, що буде вакцинуватися від коронавірусу, оскільки це важливо. Співак рекомендує зробити щеплення абсолютно всім.

– Після перенесеної на ногах хвороби у мене ще залишилися антитіла. Тому я спокійно чекаю своєї черги, але я обов’язково це зроблю, – сказав артист.

Презентація проекту Оранжерея

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук представив музичний проект Оранжерея у Палаці Україна 30 травня. Співак зазначив, що ідея створення проекту випадково виникла у нього під час пробіжки.

Крім самого Вакарчука, на сцену Палацу Україна вийшла переможниця шостого сезону проекту Голос країни Віталіна Мусієнко, а також музиканти Денис Дудко, Денис Глінін і Мілош Єліч.

Фото: Океан Ельзи