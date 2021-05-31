Українська співачка Ірина Білик презентувала пісню Ангелов не выбирают, яку присвятила своїй покійній мамі.

Зірка зазначила, що цей трек почула ще рік тому. Саме тоді вона вирішила записати композицію на честь всіх матусь “які дивляться з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели”.

Автором композиції Ангелов не выбирают є Олександр Тищенко. Крім самої пісні, Ірина Білик презентувала анімаційний фільм.

За словами співачки, у неї не вийшло взяти участь у зйомках кліпу через те, що вона не могла стримати сльози, коли починала співати пісню.

– Попри те, що ця композиція сумна, я думаю що вона сподобається моїм шанувальникам. Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце! – написала Ірина.

Нагадаємо, що мама Ірини Білик померла 22 травня 2020 року у 72 роки.

Трагічна подія стала великим ударом для артистки, оскільки вона була дуже близькою з мамою.

Ірина Білик розповіла про розлучення

Співачка Ірина Білик розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. Зірка зазначила, що причиною розриву стали стосунки на відстані.

Ініціатором розлучення стала Ірина, проте співачка впевнена, що саме Аслан Ахмадов був найкращим з її чоловіків.

Фото: Ірина Білик