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Каріна Зуєва |

Twenty One Pilots виступлять на Atlas Weekend 2022

Twenty One Pilots виступлять на Atlas Weekend 2022

Американський гурт Twenty One Pilots виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2022.

Учасники музичного колективу вийдуть на головну сцену Atlas Weekend в 2022 році 8 липня. Тоді ж Twenty One Pilots представлять свій новий альбом.

Одноденний квиток на фестиваль 8 липня коштує 1700 грн.

Atlas Weekend 2021

У 2021 році Atlas Weekend пройде з 5 по 11 липня, в Києві на ВДНГ. Цього року подія відбудеться в альтернативному форматі-без участі іноземних артистів.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе і Тіна Кароль.

Фото: Depositphotos

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