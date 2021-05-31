Американський гурт Twenty One Pilots виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2022.

Учасники музичного колективу вийдуть на головну сцену Atlas Weekend в 2022 році 8 липня. Тоді ж Twenty One Pilots представлять свій новий альбом.

Одноденний квиток на фестиваль 8 липня коштує 1700 грн.

Atlas Weekend 2021

У 2021 році Atlas Weekend пройде з 5 по 11 липня, в Києві на ВДНГ. Цього року подія відбудеться в альтернативному форматі-без участі іноземних артистів.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе і Тіна Кароль.