Святослав Вакарчук і Alyona Alyona

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук презентував прем’єру композиції та кліпу під назвою Країна дітей у колаборації з реп-виконавицею Alyona Alyona.

В ефірі програми Свобода слова на ICTV Вакарчук розповів, що пісня присвячена 15-річному Данилу Дідику, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року.

— Пісня в першу чергу присвячена Данилу Дідику. Тому знаменитому підлітку, який, на жаль, загинув під час трагічних подій у лютому 2015 року у Харкові. А також іншим дітям, які виросли у такий складний для нас період, – сказав Вакарчук.

Відео до пісні знято на початку травня у місті Лисичанськ на сході України. У зніманні музичної відеороботи взяли участь діти зі Сходу України у віці 8-13 років. Над роботою працювали оператор Ярослав Пілунський та режисер Віктор Придувалов.

Музику на слова Сергія Жадана написав Святослав Вакарчук.

Презентація проекту Оранжерея

30 травня Святослав Вакарчук представив музичний проект Оранжерея у столичному Палаці Україна. Співак зазначив, що ідея створення проекту випадково виникла у нього під час пробіжки.

Крім самого Вакарчука, на сцену Палацу Україна вийшла переможниця шостого сезону проекту Голос країни Віталіна Мусієнко, а також музиканти Денис Дудко, Денис Глінін і Мілош Єліч.