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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Помер репер Lil Loaded – що відомо про 20-річного музиканта

репер Lil Loaded

Американський реп-виконавець Lil Loaded (справжнє ім’я – Дашон Моріс Робертсон) помер 31 травня у віці 20 років.

Сумну новину підтвердив адковат музиканта Ашкан Мехріарі. Причина смерті артиста поки невідома.

У листопаді 2020 року Lil Loaded заарештували за вбивство друга під час зйомок музичного кліпу. Але згодом суд визнав, що вбивство було скоєне з необережності, а репера випустили під заставу.

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Lil Loaded став відомий завдяки таким треках як 6locc 6aby, Gang Unit і Link Up.

Головною темою у його творчості є кримінал, а в кліпах часто демонструється зброя.

Помер репер DMX

Американський репер DMX помер на 50-му році життя після того, як його госпіталізували від передозування наркотиками. 

Про трагедію повідомив представник родини знаменитості. Відомо, що DMX декілька днів перебував в реанімації на апараті життєзабезпечення.

Фото: Lil Loaded

Джерело: The Sun

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