Вєрка Сердючка виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition 2021.

Вона вийде на головну сцену фестивалю 8 липня та влаштує шалений виступ.

Одноденний квиток на Atlas Weekend 2021 8 липня коштує 700 грн.

Навесні 2017 року Андрій Данилко сказав, що більше не хоче виступати в образі Вєрки Сердючки та оголосив про прощальний тур. Однак уже 28 червня 2017 року Сердючка стала хедлайнером Atlas Weekend, на якому влаштувала незабутнє шоу.

Atlas Weekend 2021

У 2021 році Atlas Weekend пройде з 5 по 11 липня. Цьогоріч подія відбудеться в альтернативному форматі – без участі іноземних артистів.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе та Тіна Кароль.

Фото: Вєрка Сердючка