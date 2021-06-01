Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив провокаційний кліп на пісню Ich hasse Kinder, що в перекладі з німецької означає Я ненавиджу дітей.

Варто зазначити, що прем’єра ролику відбулася у міжнародний День захисту дітей.

В основі відеороботи лежить історія про хлопчика-піонера, який страждав від знущань у школі. А коли він подорослішав, то вирішив помститися своїм кривдникам.

Кліп Тілля Ліндеманна містить численні сцени насильства, а також моменти жорстокого ставлення дітей до своїх однолітків.

Ролик знятий у стилі пізнього СРСР. Режисером відеороботи став Сергій Грей.

Вакарчук та Alyona Alyona випустили спільний кліп

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук та Alyona Alyona презентували кліп на пісню Країна дітей.

Композицію артисти присвятили 15-річному Данилу Дідику, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Крім цього, у зніманні музичної відеороботи взяли участь діти зі Сходу України віком від 8 до 13 років.