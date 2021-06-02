Пісня Шум (Go-A) у чарті Billboard Global 200 excl US

Пісня гурту Go-A Шум, з якою той представляв Україну на Євробаченні 2021, дебютувала на 80-му місці в чарті Billboard Global 200 excl US.

Go-A – перші українські артисти, кому вдалося потрапити в чарт Billboard Global, в якому беруть участь пісні з усього світу.

До всього іншого, трек Шум – це перша україномовна пісня, яка потрапила в цей музичний хіт-парад.

Також трек посів 27 місце в чарті Billboard Dance/Electronic Songs та 12 місце в Billboard Dance/Electronic Songs Digital Sales.

У світі фанатіють від пісні Go-a Шум

Трек Шум підкорив не тільки музичні платформи, а й соціальні мережі. Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.

Детальніше про те, як у світі реагують на пісню Шум – дивіться на Фактах ICTV.