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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Перший україномовний трек: Шум потрапив у чарт Billboard

Go-A на Евровидении 2021

Пісня гурту Go-A Шум, з якою той представляв Україну на Євробаченні 2021, дебютувала на 80-му місці в чарті Billboard Global 200 excl US.

Go-A – перші українські артисти, кому вдалося потрапити в чарт Billboard Global, в якому беруть участь пісні з усього світу.

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До всього іншого, трек Шум – це перша україномовна пісня, яка потрапила в цей музичний хіт-парад.

Пісня Шум (Go-A) у чарті Billboard Global 200 excl US

Також трек посів 27 місце в чарті Billboard Dance/Electronic Songs та 12 місце в Billboard Dance/Electronic Songs Digital Sales.

У світі фанатіють від пісні Go-a Шум

Трек Шум підкорив не тільки музичні платформи, а й соціальні мережі. Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.

Детальніше про те, як у світі реагують на пісню Шум – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Billboard

Фото: Eurovision

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