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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Metronomy виступить на Atlas Weekend 2022

Metronomy виступить на Atlas Weekend 2022

Британський інді-рок гурт Metronomy виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend у 2022 році.

Музичний колектив вийде на сцену фестивалю 6 липня.

Одноденний квиток на 6 липня коштує 1300 грн.

Twenty One Pilots виступлять на Atlas Weekend

Американський гурт Twenty One Pilots виступить на Atlas Weekend 2022.

Вони вийдуть на сцену заходу 8 липня. Саме тоді колектив презентує свій новий альбом.

Фото: Getty Images

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